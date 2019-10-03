Анкара, 3 октября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в ответ на критику своей страны президентом Франции Эммануэлем Макроном в вопросах миграции и свободы прессы заявил: «В отношении Турции он перешёл черту». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı.

U.S. Department of State Мевлют Чавушоглу

Чавушоглу отметил, что глава французского государства «ударился в популизм», его «заявления в адрес Турции далеки от истины, а обвинения — беспочвенны и не нужны».

Министр добавил: «Если в чей-то адрес критика и необходима, то только в отношении ЕС и его лидеров. Макрон, сколько беженцев приняла Франция? Вместо них он предпочитает приглашать в Елисейский дворец сирийских боевиков Рабочей партии Курдистана. Прежде, чем Франция и ЕС скажут хоть слово в адрес Турции, им надлежит должным образом исполнить собственные обещания».