Анкара, 3 октября, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар относительно дополнительных требований к США по зоне безопасности в Сирии заявил:

Msb.gov.tr Хулуси Акар

«Есть вещи, насчёт которых мы пришли к соглашению. Террористы будут немедленно выведены, их укрепления — немедленно разрушены, а тяжёлое вооружение — немедленно собрано».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил:

«Мы желаем, чтобы наш народ жил в мире и спокойствии, в атмосфере безопасности. В оборонной сфере работают гораздо плотнее и конструктивнее, чем вы можете увидеть или даже представить. Контакты, приготовления, потребности, поставки, образование, информирование…».

Министр на вопрос о том, вошла ли в повестку турецко-американских переговоров проблема открытия воздушного коридора над восточным берегом Евфрата, ответил: «Мы с США обсуждаем все аспекты ситуации».