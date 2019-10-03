Москва, 3 октября, 2019, 10:55 — ИА Регнум. В Москве открылся новый дилерский центр немецкой компании BMW, фасад здания которого выполнен в виде ячеек, предназначенных для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба BMW «Рольф Премиум Химки».

Рольф Дилерский центр BMW «Рольф Премиум Химки»

Новый дилерский центр расположен на 23-м километре Ленинградского шоссе. Площадь нового салона составляет более 15 755 кв. м.

«Это единственный дилерский центр BMW в России, выполненный по абсолютно новым премиальным архитектурным стандартам. А уникальной узнаваемой особенностью дилерского центра является фасад в виде витрины из 30 автомобилей BMW в отдельных ячейках, которые подсвечиваются в темное время суток», — говорится в сообщении.

Каждый этаж предназначен для разных моделей. Так, первый и второй этажи отведены под демонстрационный зал, где представлены модели серий М и Individual. Флагманским автомобилям немецкой марки (BMW 7 серии, BMW 8 серии и BMW X7) отведено отдельное пространство.

На третьем этаже находятся подержанные авто BMW Premium Selection, а остальные автомобили с пробегом находятся на трех верхних уровня.

Кроме того, в новом дилерском центре есть зона отдыха, где предусмотрен бар. Есть в нем и сервис, в котором можно обслуживать до 24 машин в день.

Напомним, для компании «Рольф», которая является партнером немецкой марки с 2016 года, это уже третий дилерский центр BMW в России.

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