Москва, 3 октября, 2019, 10:31 — ИА Регнум. В 2019 году прирост спроса на нефть окажется меньше, чем в прошлый период. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил министр энергетики России Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«В этом году по сравнению с 2018 годом под воздействием различных факторов (рост) спроса на нефть значительно будет ниже по итогам 2019 года. По оценкам, прирост к прошлому году составит от 1 до 1,1 млн баррелей в сутки», — заявил Новак.

В прошлом году прирост спроса на нефть составил 1,5 млн баррелей в сутки, напомнил он.

«Очень сильное влияние на снижение спроса оказывает состояние мировой экономики. Мировая экономика в этом году замедляется, рост её, по оценкам экспертов, составит 3%, а может, даже и менее. В то время как в прошлом году прирост мировой экономики составлял 3,6%», — указал министр.