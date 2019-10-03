Москва, 3 октября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Поздравительную телеграмму по случаю Дня германского единства направил российский лидер Владимир Путин президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Объединение Германии — событие исторического масштаба, ознаменовавшее окончание холодной войны в Европе и открывшее новую страницу в отношениях между нашими государствами», — приводит текст поздравления пресс-служба российского президента.

Также сообщается, в телеграмме Путин выразил уверенность, что сотрудничество Германии и России было бы в интересах коренных народов двух стран и всей Европы.

Напомним, что День германского единства отмечается с 1954 года. Сначала эту дату официально объявили в ФРГ в память событиях 17 июня 1953 года, когда в ГДР рабочие выступили против политики своего правительства. После того, как Восточная и Западная Германии 1990-м году объединились, День германского единства перенесли на 3 октября.