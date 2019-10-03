Вашингтон, 3 октября, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Ученые создали приложение CRADLE (Computer Assisted Detector of Leukoria) для смартфона на базе искусственного интеллекта, способное находить у детей различные болезни глаз. Об этом 3 октября сообщил портал Engadget.

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Программа способна определять наличие заболеваний по фотографии, эксперты отмечают, что она справляется ничуть не хуже врачей-профессионалов. При тестировании были обработаны 53 тыс. снимков 40 детей, половина из которых имела заболевания глаз.

Приложение выявило 16 случаев в среднем за 1,3 года до того, как врачи поставили диагноз (ученым предоставили снимки детей в различном возрасте). Искусственный интеллект обнаружил наличие ретинобластомы (злокачественная опухоль сетчатки глаза), катаракты и других глазных заболеваний.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что эксперты и учёные VII научного форума «University Forum 2019» заявили, что искусственный интеллект не сможет заменить врача-стоматолога. По мнению специалистов, новые технологии смогут помогать врачам, но не смогут делать всё вместо них.