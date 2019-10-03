Москва, 3 октября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Большинство жителей России (28%) в месяц тратят на лекарства 1−3 тыс. рублей. 14% граждан покупают лекарства на сумму от 500 рублей до 1 тыс. рублей. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Аптека

От 3 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц выделяют на лекарственные средства 10% опрошенных, до 500 рублей — 5%, 5−10 тыс. рублей — 4%, от 10 тыс. рублей — 2% респондентов.

При одинаковой цене лекарств 44% граждан РФ отдают предпочтение отечественным лекарствам, 28% — импортным. 31% респондентов уверены, что отечественные лекарства более эффективны, у 24% — противоположное мнение.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведет 1 сентября 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, обычно граждане РФ покупают лекарства примерно раз в месяц (37%), два-три раза в месяц — 17%, раз в два-три месяца — 13%, раз в неделю — 11%. Не покупает лекарств 1% опрошенных.

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