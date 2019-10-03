Нижнекамск, Татарстан, 3 октября, 2019, 10:11 — ИА Регнум. 2 октября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» принял на своем льду одну из самых непредсказуемых команд этого сезона финский «Йокерит». Встреча прошла перед тремя тысячами болельщиков на стадионе «Нефтехимик».

Ройтер Михаил Григорьевич. Хоккей. 1961

В последнее время главная команда зарубежья Континентальной Хоккейной Лиги финский «Йокерит» начал показывать добротный хоккей, который наконец-то поднимает команду по турнирной таблице вверх. Напомним, что почти весь первый месяц чемпионата, за исключением последней недели, «Йокерит» тонул в череде неудач, сопровождавших «шутов» в каждом матче, команда была не похожа на саму себя образца конца прошлого сезона. Нельзя не отметить, что календарь для команды был весьма сложный, чуть ли не каждый день приходилось играть с командами уровня второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, и это, конечно же, сыграло свою роль. Лишь к концу сентября игра начала налаживаться, и уже сейчас «Йокерит» идет на шестой строчке Западной конференции.

Игра вышла на удивление скучной для любителя зрелищного хоккея, которым ранее славился «Йокерит». Первый период прошел практически без бросков и ничем, кроме скучной игры не смог запомниться болельщикам. Во втором периоде моментов хоть и прибавилось, но не значительно. Единственным ярким моментом отметился нападающий гостей Саку Маеналайнен, который потревожил вратаря, вылетев на него в одиночку, когда защитники «Нефтехимика» потерялись на чужой половине льда. Вратарь не был готов к такому резкому визиту на свою половину, но шайба поразила каркас ворот и улетела восвояси. «Нефтехимику», напротив, было тяжело создавать острые моменты у чужих ворот, и все это заслуга обороны «Йокерита». Как отмечал сам тренер финского коллектива Лаури Марьямяки, команда отточила свой навык игры в обороне и на данный момент заметно прибавила в этом аспекте по сравнению со стартом чемпионата.

В заключительном периоде были заброшены все шайбы встречи. Первым и открывающим счет матча голом отличились гости, буквально воткнув шайбу в ворота соперника. «Шутам» удалось вплотную придвинуться к воротам «Нефтехимика», и Джон Норман предпринял несколько попыток забросить шайбу, но лишь одна из них помогла им взять ворота соперника. После одного из бросков Джона Нормана, шайба проскочила под подмышкой вратаря, и Хенри Иконен вогнал ее в цель — 1:0. На экваторе 20-минутки «Нефтехимику» удалось сравнять счет на табло, Александр Брынцев пронзил ворота соперника мощным броском от синей линии — 1:1. В конце периода «Йокерит» усилил свое влияние на чужой половине льда и за пару минут до финального свистка вышел в лидеры. Джон Норман и Хенри Иконен разыграли безупречную комбинацию, обманув вратаря известным приемом. Хоккеист «Йокерита» делал вид, что уходит за ворота, а сам подыграл своему сокоманднику, который без труда отправил шайбу в свободный угол — 2:1.

«Йокерит» одержал третью победу к ряду, благодаря чему взобрался на шестую строчку Западной конференции. На данный момент команда имеет на своем счету 13 очков.