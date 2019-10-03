Минск, 3 октября, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует 4 октября посетить Украину с рабочим визитом, сообщает Белта.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По данным издания, белорусский лидер выступит на пленарном заседании форума, посвященного «потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей».

Читайте также: Зеленский пригласил Лукашенко совершить визит на Украину

Кроме того, Лукашенко проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, лидеры двух стран обсудят актуальное состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе, поздравляя Зеленского с днём независимости Украины, Лукашенко отметил, что Минск рассчитывает на укрепление стратегического партнерства между Белоруссией и Украиной. Также он считает, что белорусский и украинский народы объединяют братские корни.

Читайте также: Лукашенко гарантировал, что поладит с Зеленским