Киев, 3 октября, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина о транзите через Украину прямо засвидетельствовало, что пока «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» не достроили, Москва вынуждена договариваться с Киевом», — заявил 3 октября украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

ИА REGNUM напоминает, что накануне, выступая на энергетическом форуме, президент России заявил о двух вариантах развития событий в отношении транзита газа через Украину. По его словам, если Украина успеет до конца года имплементировать европейское законодательство, Россия подпишет договор на транзит в рамках европейского законодательства. Если не успеет, глава России не исключил продления на год действующего сейчас контракта.

Вопрос в том, какую игру ведет Москва — там явно и справедливо, с учетом своих интересов, не хотят подписывать долгосрочный транзитный контракт, комментирует ситуацию Марунич.

Он напоминает, что переход на европейские правила — это в т.ч. возможная передача газа на восточной границе Украины, чего давно добивается Киев, и до сих пор такой сценарий в «Газпроме» категорически отказывались рассматривать.

«Теперь ситуация может измениться. Не исключено, что план Москвы заключается в следующем: в случае, если Киев не проведет выделение транзитного подразделения из «Нафтогаза» до конца года, Москва пойдет в евросуд какой-то и будет требовать продления или подписания контракта на год на старых условиях», — заявил Марунич.

При этом, подчеркнул эксперт, долгосрочный прогноз всё равно сохраняется: транзит российского газа через Украину будет снижаться после 2021 года, вопрос только до каких показателей — 25−30 или 40−60 млрд кубометров газа в год.

Отметим, что представители «Нафтогаза Украины» и правительства страны заявление президента России по состоянию на утро 3 октября еще не комментировали.