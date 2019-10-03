Москва, 3 октября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. У подавляющего большинства жителей России (94%) есть домашняя аптечка. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Домашняя аптечка

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Большинство лекарств в домашние аптечке от простуды, жаропонижающие (81%), обезболивающие (75%) и средства для лечения порезов, ожогов и травм (66%).

Также у опрошенных дома есть лекарства для лечения заболеваний пищеварительной системы (64%), от давления (55%), для «сердечников» (валокордин, валидол) (53%), успокоительные средства (52%), антибиотики (50%) и противоаллергические средства (43%).

Обычно граждане РФ покупают лекарства примерно раз в месяц (37%), два-три раза в месяц — 17%, раз в два-три месяца — 13%, раз в неделю — 11%. Не покупает лекарств 1% опрошенных.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 1 сентября 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (58%) предпочитают лечиться отечественными лекарствами.

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Чаще всего жители России покупают лекарства от простуды и боли: опрос