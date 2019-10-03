Вашингтон, 3 октября, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп использовал своего вице-президента Майкла Пенса для оказания давления на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 3 октября сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Майк Пенс и Дональд Трамп

По данным издания, Трамп лично дал указания Пенсу для того, чтобы он не посещал инаугурацию Владимира Зеленского в мае нынешнего года, несмотря на то, что сотрудники Белого дома были за посещение мероприятия. Также президент США именно через Пенса якобы сообщил украинскому лидеру, что военная помощь Украине заморожена и он требует более решительных мер по борьбе с коррупцией.

Кроме этого, как отмечает издание, один из ключевых советников вице-президента присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским 25 июля текущего года, из чего, по мнению источников газеты, следовало, что Пенс должен был получить стенограмму разговора двух лидеров в течение нескольких часов после его завершения.

При этом лица из окружения Пенса настаивают, что вице-президент не знал о попытках Трампа «давить» на Зеленского ради получения компрометирующей информации на сына своего политического конкурента по выборам президента США в 2020 году Джозефа Байдена — Хантера. Издание подчеркивает, что близкие к Пенсу люди заявили, что вице-президент либо не ознакомился со стенограммой разговора, либо не прочёл её до конца.

Отметим, ранее, 1 октября, газета The Wall Street Journal сообщила, что госсекретарь США Майк Помпеоприсутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским в июле текущего года.