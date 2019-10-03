Козельск, Калужская область, 3 октября, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Калужская область стала в 2019 году принимающей стороной для 2250 школьников из регионов России по культурно-просветительской программе «Большая засечная черта», которая реализуется в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в целях приобщения молодого поколения к истории России. Об этом 3 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном министерстве культуры.

Оборона Козельска, миниатюра 16 века из Никоновской летописи

Культурно-просветительская программа «Большая засечная черта» стартовала в сентябре и продлится до середины ноября 2019 года. Участники программы: победители школьных олимпиад и творческих конкурсов, дети-сироты и дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, а также учащиеся образовательных организаций из 31 региона страны. В составе делегаций школьники посещают Калугу, а также краеведческий музей города Козельска, где открыта диорама «Оборона Козельска в 1238 году», находится монастырь Оптина пустынь и «Калужские Засеки» — территория на правобережье рек Вытебети и Жиздры к юго-востоку от Козельска, входившая в состав Заокской засечной черты древнего Московского государства.

«Одна из основных задач реализации программы «Большая Засечная черта» — знакомство школьников из регионов страны с историей и культурой своей Родины, в том числе и с богатейшим культурным и историческим наследием Калужского края», — считает министр культуры Калужской области Павел Суслов.