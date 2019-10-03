Горно-Алтайск, 3 октября, 2019, 09:35 — ИА Регнум. В Республике Алтай работа второй сессии новоизбранного состава регионального парламента началась со скандала. Через час после начала заседания более десяти депутатов демонстративно покинули зал.

Altai-republic.ru Государственное Собрание Республики Алтай

Как сообщают «Новости Горного Алтая», это произошло после того, как большинство парламентариев отказались принимать «гарантии тайности голосования». По словам депутата Сергея Кухтуекова, на первой сессии, когда выбирали спикера и представителя в Совете Федерации, многие депутаты фотографировали свои бюллетени и отправляли их кому-то через мессенджеры.

Чтобы исключить повторение подобного, на выборах глав комитетов заксобрания он предложил запретить фотографировать депутатов во время тайного голосования, а также не использовать прозрачную урну. Однако большинство депутатов отказались обсуждать эти предложения, что и спровоцировало демарш.

Лидер КПРФ Виктор Ромашкин пояснил, что они несогласны с тем, что все руководящие и оплачиваемые посты в парламенте намерены забрать единороссы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты избрали представителей «Единой России». Владимир Тюлентин и Татьяна Гигель были переизбраны на должности спикера парламента и представителя в Совете Федерации.

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