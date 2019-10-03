Ирвайн, США, 3 октября, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Руководитель Blizzard Дж. Аллен Брэк заявил, что его компания продолжает оставаться прежде всего разработчиком игр для ПК. Об этом 3 октября сообщил журнал PC Gamer.

Carlos Gutiérrez Blizzard Entertainment

Глава Blizzard, вспоминая неудачу с проектом Diablo: Immortal для мобильных платформ, сказал во время интервью, что компания плохо справилась с задачей правильной коммуникации с геймерской аудиторией.

Он отметил, что ей нужно было правильно расставить акценты во время пиар-акции: Blizzard прежде всего является разработчиком игр для ПК, а проекты, связанные с консолями и иными платформами, представляют для неё дополнительный интерес.

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Напомним, геймеры крайне негативно отнеслись к анонсу Diablo: Immortal. После того, как в ноябре 2018 года компания сделал заявление о том, что ожидаемая игра представляет собой проект для мобильных платформ, стоимость её акций компании упала на 7%.