Москва, 3 октября, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Российская система качества (Роскачество) исследовала лапшу быстрого приготовления по 170 показателям качества и безопасности, сообщается 3 октября на сайте организации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лапша быстрого приготовления

В исследование вошли 17 наиболее популярных торговых марок, 14 из которых произведены в России.

«В продукции восьми торговых марок обнаружены следовые количества охратоксина А», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в продукции пяти торговых марок были обнаружены следовые количества микотоксина зеараленон. Однако, считают эксперты, считать это нарушением нельзя, поскольку в продукции не превышен допустимый техническим регламентом уровень содержания перечисленных микотоксинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество исследовало сухие смеси для детского питания отечественного и зарубежного производства. Экспертизу прошла 21 торговая марка сухих смесей из 11 стран стоимостью от 53 до 288 рублей за 100 г продукта. Выяснилось, что во всех сухих смесях отсутствуют опасные микроорганизмы, плесень, дрожжи, консерванты и антибиотики и другие опасные вещества.

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