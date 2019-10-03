Кемерово, 3 октября, 2019, 09:10 — ИА Регнум. В Кузбассе в 2019 году по плану вакцинации от гриппа привиться должны более 1,3 млн жителей области (50%), сообщили ИА REGNUM в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области.

Вакцина

«Ежегодно Всемирная организация здравоохранения собирает большое совещание по разработке вакцины от гриппа. ВОЗ рекомендует её состав по основным компонентам вируса, — прокомментировала главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина. — Безусловно российская вакцина по антигенному составу полностью соответствует рекомендациям организации».

По словам Бородкиной, вакцины в регионе достаточно.

По данным департамента охраны здоровья населения Кузбасса, в 2019 году ожидается распространение двух штаммов гриппа А и одного штамма гриппа В.