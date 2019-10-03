Москва, 3 октября, 2019, 09:04 — ИА Регнум. На рынке нефти продолжается свободное падение, которое на этой неделе подпитывается таким важным фактором, как слабые экономические показатели, которые усугубляют картину мирового спроса на нефть на фоне угрозы рецессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

lalabell68 Нефть

«На этом фоне игроки продолжают продавать фьючерсы, также опасаясь роста предложения на глобальном рынки и, соответственно, обострения дисбаланса из-за экономического кризиса.

После утраты уровня $60 и ключевых скользящих средних Brent по инерции движется на юг, 2 октября обновив почти двухмесячные минимумы в районе $57,20 и остается ниже уровня $58 за баррель. Негатива добавил отчет минэнерго США, который отразил рост запасов сырой нефти на 3,1 млн баррелей.

Участники рынка рассчитывали на падение запасов, ссылаясь на данные API, которые указали на снижение объемов почти на 6 млн. При этом несколько смягчил падение котировок факт сокращения добычи на 100 тыс. баррелей в сутки.

Впрочем, сейчас эта статистика оказывает ограниченное влияние на рынок, который сосредоточен на экономических сигналах. В этом контексте игроки обратят внимание на сегодняшние показатели PMI в сфере услуг крупнейших стран во главе с США.

Свежая порция удручающей статистики усилит страхи по поводу мирового спроса на энергоносители и может отправить Brent под отметку $57 за баррель», — считает эксперт.

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