Вашингтон, 3 октября, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Летом 2019 года военная помощь Украине со стороны США была заблокирована из-за «поразительной» украинской коррупции, заявил президент США Дональд Трамп 2 октября на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«До него (президента Украины Владимира Зеленского — ИА REGNUM) Украина была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована», — рассказал Трамп.

Он также отметил, что Украина находится ближе к Европе, чем к США, поэтому Европа должна больше помогать Украине.

Как сообщил телеканал Fox News, ранее бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что на Украине «из страха перед США» было прекращено уголовное дело, в котором фигурировал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.

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