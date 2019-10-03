Париж, 3 октября, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп признал, что власти не знают всего о последствиях пожара на химзаводе Lubrizol в Руане, но исследования качества воздуха показывают «обычное состояние», сообщает Le Figaro.

Fizportal.ru После пожара

«Мы не знаем всего, потому что анализы находятся в процессе и потому что нам придется проводить их в течение длительного времени. Что мы уже знаем о качестве воздуха, так это то, что все образцы, которые мы имеем, показывают обычное состояние», — заявил Эдуард Филипп Сенату.

По словам главы правительства, компания Lubrizol будет нести ответственность за ущерб, причиненный окрестностям. В первую очередь премьер-министр имеет в виду немедленную компенсацию фермерам.

«Мы позаботимся о том, чтобы не столкнуться с медицинской или экологической катастрофой», — отметил Эдуард Филипп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что запахи после пожара на химзаводе очень неприятные и могут вызывать определенное количество реакций, но они не вредные.

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