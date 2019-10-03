Киев, 3 октября, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Экс-вице-президент США Джозеф Байден во время своей поездки на Украину в 2015 году обращался с личной просьбой об отставке генпрокурора страны Виктора Шокина, который инициировал расследование в отношении руководства холдинга Burisma, где работал сын политика Хантер, к бывшему украинскому президенту Петру Порошенко. Об этом 3 октября в интервью телеканалу NHK заявил бывший и.о. генерального прокурора Украины Юрий Севрук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Сразу после визита Байдена Порошенко призвал генерального прокурора подать в отставку, заявив, что у того плохая общественная репутация», — также рассказал Севрук.

Кроме этого, он подчеркнул, что после увольнения с занимаемого поста Шокина, Украине была предоставлена финансовая помощь от США в размере $1 млрд. При этом, как отметил Севрук, в начале расследование в отношении руководства холдинга Burisma не затрагивало Хантера Байдена, однако некоторые люди считали, что оно может затронуть и его.

Отметим, Виктор Шокин занимал генерального прокурора Украины с февраля 2015 по март 2016 года. После его отставки Юрий Севрук был временно исполняющим обязанности генерального прокурора до мая 2016 года.