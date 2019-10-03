Астана, 3 октября, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил председателю Национального банка республики Ерболату Досаеву обеспечить эффективную работу финансового сектора, сообщили 2 октября в пресс-службе главы государства.

autor381 Экономика Казахстана

Председатель финансового регулятора рассказал президенту о состоянии финансовой сферы Казахстана по итогам первых девяти месяцев 2019 года, а также о мерах по сохранению уровня инфляции в пределах целевого коридора.

Досаев также представил итоги реализации программы по ликвидации задолженности по потребительским кредитам малообеспеченных слоёв населения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2019 года уровень инфляции в Казахстане составил 3%. Продовольственные товары подорожали на 6,1%, непродовольственные товары — на 2,9%, платные услуги — на 0,6%.

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