Улан-Удэ, 3 октября, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Жителей Бурятии восхитило красочное открытие чемпионата мира по боксу среди женщин, которое состоялось 2 октября в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Зрители сравнивают церемонию с открытием Олимпийских игр, отмечая, что было не хуже.

Сайт правительства Бурятии egov-buryatia.ru Церемония открытия чемпионата мира по женскому боксу в Улан-Удэ

Гостям и зрителям чемпионата в ярком шоу рассказали историю девушки-боксаны, «которая впитала силу четырех стихий». Кроме того, была показана история и разнообразие региона, в котором приняли участие более девятисот артистов из лучших творческих коллективов республики.

«Как же красиво, всё на высшем уровне!», «Круто и красиво, колоритно», «Как же классно сделали шоу! Республика очень гостеприимная и колоритная, и это вы показали! Браво!» — пишут зрители в комментариях.

В ходе открытия были зачитаны клятвы спортсмена и судьи. От имени спортсменов это сделала уроженка Джидинского района Бурятии Людмила Воронцова, выступающая в весовой категории до 57 кг. От судей клятву зачитал судья Дженифер Хаггинс.

Добавим, что в турнире примут участие более двухсот спортсменок из 57 стран, которые разыграют медали в 10 весовых категориях. Как сообщало ИА REGNUM, медали будут квадратные, что, по мнению их автора — ювелира Жигжита Баясхаланова, должно символизировать ринг. Талисманом чемпионата ранее была выбрана байкальская нерпа.

Сайт правительства Бурятии egov-buryatia.ru В красочном шоу гостям показали историю и разнообразие региона

Сайт правительства Бурятии egov-buryatia.ru В шоу участвовали более девятисот артистов из лучших творческих коллективов Бурятии

Читайте также:

Бурятский ювелир изготовил для ЧМ по женскому боксу квадратные медали

Байкальская нерпа стала талисманом чемпионата мира по женскому боксу

Владимир Путин приветствовал участников чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ