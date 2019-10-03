Омск, 3 октября, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В Омской области сократят ряд подразделений МЧС общей численностью порядка 1 тысячи человек.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

В частности, будут ликвидированы ФКУ «Центр управления кризисных ситуаций» (ЦУКС), инспекция по маломерным судам (ГИМС) и другие подразделения.

Руководителем ликвидационных комиссий значится начальник регионального управления Вячеслав Колодинский, передаёт «СуперОмск».

»МЧС России переходит на новую организационно-штабную структуру. Подразделения, которые ликвидируются, их не просто не станет, они перейдут в новый статус. Всем сотрудникам, которые работали в данных организациях, будет предложено новое место работы в соответствии с новым штатным расписанием», — прокомментировали эту информацию ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реорганизации Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России ведомством будет ликвидировано 578 учреждений до конца 2019 года.

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