Оренбург, 3 октября, 2019, 08:37 — ИА Регнум. В Оренбурге управляющую компанию «Дельта» лишили всех домов. Причиной стало повторное административное наказание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Госжилинспекции по Оренбургской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крыши домов

По данным ведомства, управляющая компания грубо нарушила лицензионные требования. Она не передала техническую документацию.

И.о. начальника Госжилинспекции по Оренбуржью Дмитрий Жуков назвал ситуацию в Оренбурге прецедентом. По его словам, впервые в целом в регионе из реестра лицензий управляющей компании исключены все дома.

Стоит отметить, на обслуживания УК «Дельта» находился 51 многоквартирный дом. С 30 сентября эти объекты жилого фонда уже не числятся за УК.

Чиновники заверили, что дома не останутся без обслуживания. «Дельта» обязана надлежащим образом исполнять обязанности по управлению многоквартирными домами до тех пор, пока не будет выбрана новая управляющая организация или не выбран новый способ управления.

Мэрия Оренбурга уведомлена о сложившейся ситуации. Горадминистрация должна в ближайшее время созвать собрания собственников жилья и решить вопрос о способе управления.