Улан-Удэ, 3 октября, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям чемпионата мира по боксу среди женщин, церемония открытия которого состоялась в Улан-Удэ вчера, 2 октября. Он отметил, что женский бокс имеет долгую, богатую событиями историю.

Сайт правительства Бурятии egov-buryatia.ru Владимир Путин поздравил с открытием чемпионата мира по боксу среди женщин

«Но лишь в начале нынешнего столетия он получил официальное признание и олимпийский статус. Сегодня этот динамичный вид спорта стремительно развивается и по праву пользуется огромной популярностью. Отрадно, что наша страна вновь выбрана местом проведения столь престижных соревнований», — отметил президент.

По его мнению, это говорит о признании высоких позиций российской школы единоборств и уровня российских спортсменок и тренеров. Он также выразил уверенность, что чемпионат мира порадует многочисленных болельщиков интересными поединками.

«Познакомит участников и гостей с Республикой Бурятия, ее древними традициями и уникальной культурой. Желаю вам удачи, добрых эмоций и впечатлений!» — заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, на церемонии открытия присутствовали заместитель министра спорта России Сергей Косилов и исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA)Мохамед Мустасан. Последний отметил, что за год до Олимпиады в Улан-Удэ спортсменки покажут свой потенциал.

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