Уфа, 3 октября, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Современные комплексы по сжижению природного газа будут построены в Башкирии. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Krish Dulal Сжиженный газ

Соответствующий документ был подписан и. о. вице-премьера правительства Башкирии Раифом Абдрахимовым и председателем совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе на IX Петербургском международном газовом форуме.

По словам чиновников, создание таких комплексов отражено в «дорожной карте» развития газовой отрасли в республики.

Отмечается, что комплексы будут созданы в столице Башкирии и городе Салавате в 2020—2022 годах.

По сообщению пресс-службы ведомства, данные установки смогут обеспечить растущую потребность предприятий и организаций Башкирии в газомоторном топливе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация Башкирии принимает участие в IX Петербургском международном газовом форуме, который проходит в северной столице с 1 по 4 октября.