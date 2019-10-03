На нефть давят опасения спада экономики США
Москва, 3 октября, 2019, 08:09 — ИА Регнум. По итогам дня 2 октября нефть сорта Brent подешевела на 2,97%, до $57,43 за баррель. Падение было вызвано слабой статистикой в США и ростом запасов в стране за последнюю неделю, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Пессимистичные экономические данные оказывают давление на перспективу спроса на энергоносители. Промышленный индекс от ISM снизился в сентябре до 47,8 с 49,1. Его снижение вызвало у инвесторов опасения относительно замедления мировой экономики.
Данные минэнерго США за неделю, завершившуюся 27 сентября, отразили увеличение запасов нефти на 3,104 млн, до 422,642 млн баррелей (прогноз был +1,539 млн баррелей).
Запасы бензина сократились на 228 тыс., до 229,976 млн баррелей, (прогноз был — 30,67 тыс. баррелей), запасы дистиллятов — на 2,418 млн, до 131,267 млн баррелей (прогноз был — 1,937 млн баррелей). Добыча нефти снизилась на 100 тыс., до 12,4 млн баррелей в день.
Сегодня, 3 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе 0,4%. Цена остается выше минимума $55,86 от 7 августа. Продавцы сильнее покупателей, поэтому не стоит ожидать быстрого разворота вверх. За 12 дней цена упала на 17%.
Уровень $57,20 идеален для частичной фиксации прибыли по коротким позициям. Любое повышение до $59,50 продавцы будут использовать для открытия новых коротких позиций.
Читайте также: Нефти «вредит» восстановление НПЗ после атаки дронов