Москва, 3 октября, 2019, 08:09 — ИА Регнум. По итогам дня 2 октября нефть сорта Brent подешевела на 2,97%, до $57,43 за баррель. Падение было вызвано слабой статистикой в США и ростом запасов в стране за последнюю неделю, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Пессимистичные экономические данные оказывают давление на перспективу спроса на энергоносители. Промышленный индекс от ISM снизился в сентябре до 47,8 с 49,1. Его снижение вызвало у инвесторов опасения относительно замедления мировой экономики.

Данные минэнерго США за неделю, завершившуюся 27 сентября, отразили увеличение запасов нефти на 3,104 млн, до 422,642 млн баррелей (прогноз был +1,539 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 228 тыс., до 229,976 млн баррелей, (прогноз был — 30,67 тыс. баррелей), запасы дистиллятов — на 2,418 млн, до 131,267 млн баррелей (прогноз был — 1,937 млн баррелей). Добыча нефти снизилась на 100 тыс., до 12,4 млн баррелей в день.

Сегодня, 3 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе 0,4%. Цена остается выше минимума $55,86 от 7 августа. Продавцы сильнее покупателей, поэтому не стоит ожидать быстрого разворота вверх. За 12 дней цена упала на 17%.

Уровень $57,20 идеален для частичной фиксации прибыли по коротким позициям. Любое повышение до $59,50 продавцы будут использовать для открытия новых коротких позиций.

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