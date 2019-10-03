Москва, 3 октября, 2019, 08:08 — ИА Регнум. К неутешительному выводу пришёл руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко, проанализировав внесённый в Госдуму законопроект «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». По его мнению, если расходы на лесное хозяйство будут утверждены примерно в том объеме, в каком они предусматриваются этим законопроектом, то повторение крупной лесопожарной катастрофы в 2020 году станет практически неизбежным.

Aviales.ru Тушение лесного пожара

«Уровень финансирования охраны лесов от пожаров в крупных таежных регионах Сибири и Дальнего Востока останется смехотворным: например, согласно расчету лесных субвенций, Якутия получит на обеспечение мер пожарной безопасности в расчете на один гектар защитных и эксплуатационных лесов, не считая расходов на приобретение лесопожарной техники и оборудования, 1 рубль 79 копеек, Красноярский край — 2 рубля 75 копеек, Иркутская область — 1 рубль 96 копеек (обеспечение мер пожарной безопасности в резервных лесах из федерального бюджета вообще не финансируется)», — поясняет общественник.

При этом Ярошенко подчёркивает, что разделение субвенций на «пожарную» и «не пожарную» части весьма условно — но финансирование переданных субъектам РФ лесных полномочий в целом настолько нищенское, что взять сколько-нибудь существенные дополнительные деньги на борьбу с лесными пожарами большинству из них просто неоткуда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект федерального бюджета на 2020−2022 годы, предполагающий увеличение финансирования госпрограммы «Развитие лесного хозяйства», был внесён в Госдуму 1 октября. В соответствии с этим документом, в 2020 году на развитие лесного хозяйства предполагается выделить 41,5 млрд рублей (увеличение по сравнению с 2019 на примерно 1,4 млрд рублей). Кроме того, на 2020−2022 годы запланировано повышение финансирование на 450 млн рублей ежегодно на увеличение численности государственных лесных инспекторов.

Читайте также: В федеральном бюджете на 2020−2022 гг. учтены лесные пожары в Сибири

Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке начались ещё весной 2019 года, а к концу июля их площадь превысила пять миллионов гектаров. Дымовой шлейф почувствовали жители сразу трёх федеральных округов — Уральского, Сибирского и Дальневосточного. Но власти не стали реагировать на петицию с требованием ввести режим ЧС, собравшую несколько тысяч подписей. А позднее в ответе российского правительства в ответ на обращение одного из депутатов Госдумы и вовсе было сказано, что «регионы не просили».

Читайте также: Кто виноват? Федеральные ведомства не хотят отвечать за сибирские пожары