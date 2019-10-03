Ядерная энергетика: «Росатом» пытается отсудить для РФ три патента
Москва, 3 октября, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» через суд пытается добиться признания недействительными трёх патентов в части указания правообладателей. Ответчиками выступают чешская компания и тверское АО «Тасмо». Иск пока оставлен без движения, суд по интеллектуальным правам дал заявителю время на устранение недочётов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск был подан 20 сентября, но до 24 октября 2019 года его оставили без движения из-за недочётов.
По данным открытых источников, номера патентов, фигурирующие в иске, относятся к следующим изделиям — секции модулей вертикального парогенератора, натриевый контур ядерной установки с реактором на быстрых нейтронах и модульный вертикальный парогенератор. Второе изобретение закреплено за обеими компаниями-ответчиками, а первое и третье — только за чешской. Последняя разработка используется для оборудования ядерной энергетики, работающего с реактором на быстрых нейронах.
АО «Тасмо», которое указано в соответчиках, созданное в Тверской области одноимённым обществом, работает в сфере производства электроэнергии атомными электростанциями. Учредитель АО ранее входил в группу «Тасмо», а на сегодня находится в стадии ликвидации.