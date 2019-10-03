Москва, 3 октября, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» через суд пытается добиться признания недействительными трёх патентов в части указания правообладателей. Ответчиками выступают чешская компания и тверское АО «Тасмо». Иск пока оставлен без движения, суд по интеллектуальным правам дал заявителю время на устранение недочётов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Иск был подан 20 сентября, но до 24 октября 2019 года его оставили без движения из-за недочётов.

«Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» от имени Российской Федерации обратилась в суд по интеллектуальным правам с иском к акционерному обществу «Тасмо» и иностранному лицу Energovizkum, spol s. r. o. со следующими требованиями: признать недействительными патенты Российской Федерации №2 614 136, 2 628 106 и 2 662 026 на изобретения в части указания патентообладателей; признать Российскую Федерацию патентообладателем указанных изобретений», — отмечается в материалах дела.

По данным открытых источников, номера патентов, фигурирующие в иске, относятся к следующим изделиям — секции модулей вертикального парогенератора, натриевый контур ядерной установки с реактором на быстрых нейтронах и модульный вертикальный парогенератор. Второе изобретение закреплено за обеими компаниями-ответчиками, а первое и третье — только за чешской. Последняя разработка используется для оборудования ядерной энергетики, работающего с реактором на быстрых нейронах.

АО «Тасмо», которое указано в соответчиках, созданное в Тверской области одноимённым обществом, работает в сфере производства электроэнергии атомными электростанциями. Учредитель АО ранее входил в группу «Тасмо», а на сегодня находится в стадии ликвидации.