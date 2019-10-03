Вашингтон, 3 октября, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Министерство внутренней безопасности США (МВБ) разрабатывает нормативный акт, согласно которому сотрудники ведомства будут брать пробы ДНК у нелегальных мигрантов, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Мигранты в США

Согласно акту, обязательные пробы ДНК будут браться у мигрантов, которые находятся в заключении в федеральных тюрьмах США, в том числе и за незаконное пересечение границы. В настоящее время число таких нелегальных мигрантов на территории Соединенных Штатов насчитывает около 40 тысяч человек.

Взятые пробы планируют вносить в общую базу данных преступников ФБР, которую придется расширить. В настоящее время пробы ДНК берутся у нарушителей закона, совершивших серьезные преступления. Если же нормативный акт МВБ будет одобрен, то пробы ДНК будут собираться у нелегальных мигрантов, в том числе и у детей.