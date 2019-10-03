Иркутск, 3 октября, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Иркутские активисты партии «Единая Россия» («ЕР») в ходе состоявшегося накануне, 2 октября, заседания президиума регионального политсовета, подвели итоги муниципальных выборов, состоявшихся в регионе 8 сентября 2019 года. Судя по официальной информации, представители партии власти остались довольны полученным результатом (из 15 избранных мэров — 11 от «Единой России»), но, тем не менее, отметили, что в ходе проведения избирательной кампании не обошлось без применения административного ресурса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По оценке секретаря Иркутского регионального отделения «ЕР»Сергея Сокола, в основном представители единороссов проигрывали там, где работал административный ресурс.

«Это Осинский и Баяндаевский районы. Там мэры накануне выборов изменили свою политическую окраску и работали против нас, но шанс на победу у нас все-таки был», — заявил Сокол. Он также поздравил коллег с победой и заверил: «Для нас это только начало».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования Приангарье выбирало муниципальных власть. В регионе состоялось более 80 избирательных кампаний. Депутат Госдумы («Единая Россия») и член иркутского регионального политсовета партииАлександр Якубовский ранее назвал победу иркутских единороссов «сокрушительной», но в ходе совещания российского премьер министра, председателя партии «Единая Россия»Дмитрия Медведевас представителями выборных регионов в ЦИК в Москве было сказано, хороший результат иркутских единороссов во многом связан с повышенным вниманием, которое оказал региону президент России Владимир Путин. В связи с мощнейшим наводнением он уже трижды посещал Приангарье и лично решал проблемы пострадавших.

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