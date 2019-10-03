Пермь, 3 октября, 2019, 07:19 — ИА Регнум. В Пермском крае с 1 октября курсирует скоростной электропоезд «Ласточка» из Перми в Верещагино. Время в пути составляет около двух часов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Mos.ru Электропоезд «Ласточка»

Новый рейс назначен по многочисленным обращениям населения. Это дневной ускоренный поезд, ранее в расписании подобного маршрута не значилось, отметили в региональном министерстве транспорта.

На сегодняшний день «Ласточка» курсирует в двух направлениях — из Перми в Верещагино и до Кишерти. Кроме того, рассматривается возможность восстановления маршрута Пермь — Екатеринбург.