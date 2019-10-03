Екатеринбург, 3 октября, 2019, 06:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на центральной пешеходной улице Вайнера открылись две фотовыставки, посвящённые 85-летию образования Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Департамент информационной политики Свердловской области Выставка в Екатеринбурге на улице Вайнера

На одной из выставок представлены фотоработы, посвящённые 280-летию Северского трубного завода и 85-летнию Синарского трубного завода.

Напомним, что Свердловская область, как административная единица появилась на карте страны в 1934 году. За годы существования регион дважды удостаивался высшей государственной награды. В 1959 и 1970 годах Свердловская область была награждена орденом Ленина.