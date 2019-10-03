Каракас, 3 октября, 2019, 06:19 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует посетить Северную Корею. О своих намерениях лидер Боливарианской Республики заявил в эфире государственного телевидения.

Cancillería del Ecuador Николас Мадуро

«Совсем скоро я поеду в Северную Корею. Будьте уверены в этом», — заявил он.

Также Мадуро высказал благодарность главе Конституционной ассамблеи Венесуэлы за его поездку в КНДР в конце сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро совершил визит в Москву и встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Одним из вопросов, затронутых на переговорах, было военно-техническое сотрудничество между странами.