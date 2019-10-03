Новосибирск, 3 октября, 2019, 06:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области проживают около 830 тыс. пенсионеров, более 755 тыс. из них получают страховую пенсию по старости, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионер

«Более 101,5 тысячи пенсионеров достигли возраста 80 лет и старше. Из них официально можно считать долгожителями (от 90+) чуть более 12 тысяч человек, а 103 пенсионера уже отметили свой столетний юбилей либо перешагнули вековой порог», — уточнили в ОПФР.

Тем временем средний размер страховой пенсии по старости неработающего новосибирского пенсионера составляет 15 105 рублей.

Напомним, ранее Новосибирскстат сообщал, что на начало текущего 2019 года в Новосибирской области было зарегистрировано 528,2 (19%) тыс. человек в возрасте моложе трудоспособного, более 1, 5 млн (56%) — в рабочем и 709,3 тысячи (25%) в возрасте старше рабочего. По данным органа статистики, в пенсионном возрасте находится каждый четвертый житель региона.