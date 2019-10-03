Ереван, 3 октября, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани, выступая в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), заявил, что международному сообществу необходимо противодействовать унилатерализму (политике односторонних действий) США, сообщает «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

В Ереване состоялось заседание ВЕЭС — высшего органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По приглашению совета президент Ирана присутствовал на расширенном заседании ВЕЭС и выступил с речью.

Как отметил иранский президент, принудительные меры Америки по отношению к его стране превращаются в «экономический терроризм», который наносит вред населению Ирана. В связи с этим он обратился к международному сообществу с призывом принять меры по противодействию американскому унилатерализму и взять на себя ответственность за сохранение мира, безопасности, стабильности и порядка во всём мире.

Рухани подчеркнул, что в нынешней сложной международной обстановке курс на многостороннее региональное сотрудничество становится единственным правильным подходом.

В заседании ВЕЭС участвовали президенты России, Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии, обсуждавшие вопросы создания единого для ЕАЭС финансового рынка, вопросы таможенных пошлин стран союза и законодательные вопросы в сфере поставок и транспортировки природного газа между членами ЕАЭС.

Рухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун участвовали в расширенном заседании в качестве гостей. По итогам заседания были подписаны соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.

ЕАЭС был основан в 2015 году. В его состав входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения. Цель союза заключается в реализации к 2025 году свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в границах этих государств, а также в выработке скоординированной и единой экономической политики.