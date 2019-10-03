Хабаровск, 3 октября, 2019, 05:27 — ИА Регнум. МЧС России направили на поиски двух мужчин, пропавших 28 сентября, вертолет со спасателями, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Mil.ru Спасательный вертолёт

Сообщается, что двое мужчин на моторной лодке вышли из бухты села Аян к бухте Федорова 28 сентября, однако до сих пор не вернулись. После обращения об оказании помощи в поиске пропавших людей в МЧС приняли решение отправить на поиски вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

Других подробностей происшествия пока не сообщается.