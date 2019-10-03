Новосибирск, 3 октября, 2019, 05:19 — ИА Регнум. Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Экология — Новосибирск» подала десятки исков в суд о взыскании задолженности с неплательщиков — юридических лиц. На начало октября в Арбитражный суд Новосибирской области таких исковых заявлений было подано 33 — на общую сумму почти 48,4 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мусор

«Параллельно работе по взысканию задолженности с неплательщиков, ведётся работа по выявлению юридических лиц, намерено уклоняющихся от заключения договора с региональным оператором», — прокомментировала ситуацию генеральный директор «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова.

В компании отметили, что согласно действующему законодательству все физические и юридические лица обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором. Датой начала оказания услуг в Новосибирской области является 1 января 2019 года.