Сочи, Краснодарский край, 3 октября, 2019, 05:19 — ИА Регнум. Военное сотрудничество со странами АСЕАН, Ближнего Востока и Индией развивается несмотря на противодействие со стороны США, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Отвечая на вопрос о готовности Москвы расширять военное сотрудничество со странами Ближнего Востока, Лавров заявил, что предложения делались «всем странам Ближнего Востока».

Лавров «Если бы не абсолютно недобросовестная конкуренция со стороны США, которые просто требуют не покупать дешёвое и надёжное российское, а покупать дорогое и, может быть, тоже надёжное, но — гораздо дороже — американское, то гарантирую, что было бы гораздо больше результатов. Но несмотря на это давление и со странами АСЕАН, и с Индией, и со странами Ближнего Востока, включая Персидский залив, эти отношения весьма перспективные».

Контракты с этими странами уже реализуются, готовятся новые, отметил министр.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индия собирается купить у России ЗРК С-400 «Триумф», контракт на поставку которых уже подписан. Американцы безуспешно пытаются отговорить Нью-Дели от сотрудничества с Москвой.