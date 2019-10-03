Владивосток, 3 октября, 2019, 05:07 — ИА Регнум. Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, находящийся в Приморье в рабочей поездке, отчитал мэра Владивостока за плохую организацию ремонта дорог, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vlc.ru Во Владивостоке

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Осмотрев площадку на улице Добровольского, Юрий Трутнев выразил возмущение главе Олегу Гуменюку за несогласованность работы дорожников с ГИБДД и жителями города, также он отметил безответственность главы в выборе подрядных организаций, выполняющих дорожные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев попросил генерального прокурора России разобраться со строителями дамбы в Комсомольске-на-Амуре.