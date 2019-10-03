Владивосток, 3 октября, 2019, 05:00 — ИА Регнум. В 2020 году в Приморье запланировано потратить 2,6 млрд рублей для решения проблем обманутых дольщиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Об этом на совещании, посвященном вопросу обманутых дольщиков, заявил и.о. вице-губернатора Михаил Петров, отметив, что в бюджете для этого предусмотрено более 1,7 млрд рублей, остальные средства будут выделены из иных источников.

Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачёв рассказал, что денежные выплаты получили 127 пострадавших на сумму более 276 млн рублей. В настоящее время в Приморье долевое строительство ведут более 50 застройщиков. 79 объектов строится во Владивостоке, Артеме и Уссурийске.

«В апреле этого года создан специализированный фонд защиты обманутых дольщиков, в этом году планируют ввести в эксплуатацию до пяти долгостроев», — отметил замгенпрокурора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске обманутые дольщики вышли на митинги протеста, заявляя о своих правах и желая поговорить с представителями власти.