Москва, 3 октября, 2019, 04:43 — ИА Регнум. Количество безналичных карточных транзакций в РФ за последние восемь лет увеличилось в 30 раз, передаёт РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

По данным консалтинговой группы BCG, с 2010 по 2018 гг. оно увеличилось с 5,8 до 172 на человека в год. Комментируя эти данные, Макс Хаузер, управляющий директор BCG, заявил:

«По этому показателю Россия обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух — и трёхкратный рост. Причины такого успеха заключаются в том, что действия каждого из участников процесса перехода на безналичные операции работали друг для друга как катализаторы, подпитывая и усиливая бурное развитие».

Отмечается, что Россия является самым основным двигателем восточноевропейского рынка. Это вызвано сочетанием «дешёвого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии».