Владивосток, 3 октября, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Мужчина, задержанный за убийство кондуктора трамвая во Владивостоке, причастен к другим нападениям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Feans Нападение

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Как стало известно, после совершения убийства, злоумышленник пришёл в трамвайный парк, где встретил охранницу, которая его выгнала. После этого он направился домой, где его и задержала полиция, которую привела собака-ищейка.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, задержанный неадекватный мужчина неделей ранее вместо оплаты проезда, ткнул шилом в затылок водителя трамвая. Также он подозревается ещё в двух нападениях на водителей и кондукторов трамваев.

Как сообщало ИА REGNUM, полиции удалось задержать убийцу прямо по «горячим следам», использовав для этого специально обученную собаку.