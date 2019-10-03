Кстово, Нижегородская область, 3 октября, 2019, 04:00 — ИА Регнум. Администрация Кстовского района Нижегородской области объявила электронный аукцион на строительство общеобразовательной школы на 792 учащихся. Итоги тендера подведут 7 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принт-скрин проекта из документации Школа в Кстово

Начальная цена лота — 361 087 010 рублей, средства задействуют из трёх бюджетов — федерального, областного и районного. Возводить здание будут в районе улицы Зелёная в микрорайоне № 3 города Кстово.

Работы должны быть завершены не позднее 25 декабря 2020 года.

Школа представляет собой два корпуса. В первом из них планируются учебные кабинеты, медкабинеты, столовая, библиотека, а также лаборатория и другие помещения. В подвале запланирован легкоатлетический манеж. Отдельный двухэтажный корпус предназначен для хозяйственных нужд школы с расположением в нем мастерских трудового воспитания.

Школа рассчитана на четыре этажа, её площадь — 25 725 кв.м.

Напомним, в начале октября 2019 года новая школа открылась в поселении Внуковское ТиНАО. Здание рассчитано на 600 обучающихся. В нём есть, помимо прочего, современные компьютерные кабинеты, электронная библиотека.