Благовещенск, 3 октября, 2019, 04:06 — ИА Регнум. В Благовещенском районе Амурской области выявлен ещё один очаг распространения африканской чумы свиней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Department of Agriculture Свиньи

Читайте также: Власти Приамурья выделили 241 млн рублей на борьбу с чумой свиней

Как рассказал министр сельского хозяйства Приамурья Олег Турков, в регионе пока не удаётся взять под контроль распространение вируса АЧС, и выявляются новые источники его распространения.

Впервые выявленный в августе 2019 года вирус к настоящему времени привёл к сокращению численности свиней в Приамурье с 55 тысяч до 42 тысяч. Более 13 тысяч животных уже уничтожено.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приамурья выделяют 241 млн рублей для борьбы с африканской чумой свиней, которая два месяца активно распространяется по региону.