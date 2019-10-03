Якутск, 3 октября, 2019, 04:03 — ИА Регнум. Житель Алданского района Якутии попался на уловку мошенников — он перевёл крупную сумму денег на покупку техники через приложение «Авито» и не дождался товара, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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По информации следствия, мужчина перевёл мошенникам аванс в 250 тыс. рублей за обещанный мини-погрузчик стоимостью 500 тыс. рублей.

«После телефонных переговоров о покупке машины, продавец прислал на электронную почту пострадавшего видео и паспорт самоходной техники, а также отправил реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств. Покупателя всё устроило, и он перевел 250 тыс. рублей в качестве предоплаты», — рассказали в МВД Якутии.

Больше «продавец» на связь не выходил.

Как сообщало ИА REGNUM, на сайте «Авито» можно купить всё, так в конце августа появилось объявление о продаже нескольких судов, находящихся в бассейне реки Печоры.