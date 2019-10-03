Южно-Сахалинск, 3 октября, 2019, 03:14 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой в Южно-Сахалинске, сообщает АСТВ.

W. Robert Howell ДТП

Сообщается, что авария произошла на пересечении проспекта Мира и улицы Украинской. По данным очевидцев ДТП, грузовик перестраивался в крайне правую полосу в то время, как от остановки начал отъезжать легковой автомобиль. Столкновение произошло из-за того, что легковушка оказалась в «слепой зоне» у грузовика. В результате аварии пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября грузовой автомобиль сбил крокодила в Московской области. В результате наезда грузового автомобиля, у рептилии оказался перебит хвост. От полученных травм крокодил погиб.