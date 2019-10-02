Вашингтон, 3 октября, 2019, 02:50 — ИА Регнум. Семь человек погибли в результате крушения раритетного бомбардировщика Boeing B-17 в городе Брэдли американского штата Коннектикут, передает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленный источник.

Evelyn Simak Бомбардировщик B-17

По данным телеканала, еще шестеро пострадавших в результате крушения были доставлены в местные больницы. Из них трое в настоящее время находятся в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на борту самолета находились 13 человек — десять пассажиров и трое членов экипажа. Комиссар полиции штата Коннектикут заявил, что в результате катастрофы есть жертвы, однако отказался уточнить число погибших.