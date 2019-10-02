Тирасполь, 3 октября, 2019, 02:10 — ИА Регнум. Граждане Молдавии все чаще вступают в гражданство Приднестровской Молдавской Республики, что «является важным показателем доверия к руководству и органам государственной власти Приднестровья». Об этом заявили в МИД ПМР, комментируя заявление Бюро по «реинтеграции» Молдавии о том, подавляющее большинство жителей ПМР являются гражданами Молдавии, передает ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг ПМР

«Очевидно, что вне зависимости от численных пропорций категорий населения, обладающих гражданством иных государств, включая Молдову, все граждане Приднестровской Молдавской Республики в равной степени находятся под всеобъемлющей защитой своих законных прав и интересов со стороны приднестровского государства», — заявили в ведомства.

Там призвали молдавскую сторону «вместо интерпретаций и манипуляций со статистикой сосредоточиться на более активном и содержательном участии в международных переговорах с Приднестровьем, работая над скорейшим исполнением взятых обязательств по решению актуальных проблем во имя интересов всех людей в наших республиках вне зависимости от их гражданско-правовой принадлежности».

Ранее Бюро по «реинтеграции» привело данные, согласно которым около 333 тыс жителей ПМР имеют гражданство Молдавии, что «составляет от 71% до 95% от общей численности населения». Так в Кишиневе отреагировали на заявление президента ПМР в Москве о том, что в ПМР проживают 220 тыс. граждан РФ и около 150 тыс. граждан Молдавии.